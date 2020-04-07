«Колос» передав в лікарню в Білій Церкві три апарати ШВЛ

«Колос» передав в лікарню в Білій Церкві три апарати ШВЛ

Укрінформ
Всього ж «Колос» закупив 10 апаратів ШВЛ.

Клуб УПЛ «Колос» передав три апарати штучної вентиляції легенів Білоцерківській інфекційній лікарні №3, про що клуб з Ковалівки повідомив на офіційному сайті.

Всього ж «Колос» закупив 10 апаратів ШВЛ, інші найближчим часом передадуть Васильківській та Фастівській районним лікарням.

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Напередодні стало відомо, що команда Руслана Костишина після Пасхи проведе двотижневий збір на своїй базі, при цьому кожен з футболістів має здати тест на коронавірус.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією COVID-19 футбольний чемпіонат України тимчасово призупинили. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.

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