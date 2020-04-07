«Колос» передав в лікарню в Білій Церкві три апарати ШВЛ

Всього ж «Колос» закупив 10 апаратів ШВЛ.

Клуб УПЛ «Колос» передав три апарати штучної вентиляції легенів Білоцерківській інфекційній лікарні №3, про що клуб з Ковалівки повідомив на офіційному сайті.

Всього ж «Колос» закупив 10 апаратів ШВЛ, інші найближчим часом передадуть Васильківській та Фастівській районним лікарням.

Напередодні стало відомо, що команда Руслана Костишина після Пасхи проведе двотижневий збір на своїй базі, при цьому кожен з футболістів має здати тест на коронавірус.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією COVID-19 футбольний чемпіонат України тимчасово призупинили. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.