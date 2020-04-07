ФІБА має намір перенести Євробаскети-2021
Укрінформ
Правління Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) почало обговорювати питання щодо перенесення жіночого та чоловічого Євробаскетів, які мали відбутися у 2021 році.
Як повідомляє Sportando, у четвер, 8 квітня, всі пропозиції будуть відправлені на розгляд різних комітетів, після чого правління знову збереться, щоб призначити нові дати олімпійських відборів і всіх чемпіонатів Європи.
Через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри-2020 в Токіо (Японія), перенесені на літо 2021 року, вимагають зміни розкладу запланованих раніше на 2021-й континентальних баскетбольних турнірів.