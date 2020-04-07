Президент Ла Ліги вважає, що європейські чемпіонати мають шанс стартувати у травні-червні

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що нинішній розіграш європейських футбольних чемпіонатів має шанс стартувати в кінці травня або на початку червня.

Хав'єр Тебас під час спілкування з журналістами онлайн, зокрема, заявив, що європейські чемпіонати мають шанс відновитися 29 травня або 6 червня.

"Ми розглядаємо варіант початку ігор в Іспанії та в інших європейських країнах 29 травня або, альтернативно, 6 червня. Для єврокубкових турнірів також є кілька варіантів. Якщо ми почнемо Прімеру в кінці травня, то Ліга чемпіонів може завершитися в межах липня. Якщо ми почнемо 6 червня, всі змагання будуть дограні синхронно до 31 липня. Якщо ми почнемо 28 червня, то за липень ми зіграємо матчі внутрішнього чемпіонату, а в серпні - Лігу чемпіонів. В рамках цих дат у нас буде можливість провести підготовку футболістів. Проте, ми не хочемо виходити за межі серпня, тому що все це вплине на графік наступного сезону", - передає слова Тебаса Livetv.sx.

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Раніше повідомлялося, що українська футбольна Прем'єр-ліга отримала листа від дирекції з проведення змагань УЄФА. У ньому підкреслюється, що до 15 травня національним асоціаціям не рекомендується піднімати питання про дострокове завершення чемпіонатів. В іншому випадку, УЄФА не може гарантувати країнам участь в єврокубках на майбутній сезон.

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