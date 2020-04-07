Каштру назвав терміни відновлення гравців "Шахтаря" після карантину

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Луїш Каштру висловився про можливі терміни відновлення його футболістів після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

В ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол 1" наставник "гірників" зазначив, що після такої перерви відновлюватися доведеться довго.

"Нині усі в неідеальній формі. Світ переживає далеко не кращі часи, ми всі від цього страждаємо. Після перерви доведеться довго відновлюватися. Це нова для нас ситуація. Поки ми лише намагаємося передбачити, яким буде наше життя через тиждень або місяць. Усе втрати ми оцінимо пізніше. Проаналізуємо і зробимо необхідний план підготовки до першого офіційного матчу, коли б він не був", - сказав португальський тренер українського клубу.

Нагадаємо, "Шахтар" упевнено лідирує в чемпіонаті України, маючи 59 очок після 23-х матчів. Підопічні Каштру на цілих 13 пунктів випереджають своїх найближчих переслідувачів - луганську "Зорю" та київське "Динамо".