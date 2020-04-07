"Мотор" поповнився двометровим гандболістом збірної Білорусі

Чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" підписав контракт з лінійним мінського СКА і збірної Білорусі В'ячеславом Боханом.

Як повідомляє прес-служба "Мотора", Бохан поповнить ряди запорізького клубу з сезону-2020/21.

24-річний гандболіст має зріст 206 см при власній вазі 100 кг. В "Моторі" Бохан буде найвищим гравцем.

Крім того, він стане третім білорусом в команді - нині в запорізькому клубі виступають Борис Пуховський і Максим Бабичев.

Контракт "Мотора" з В'ячеславом Боханом розрахований на два роки.