Коноплянка: Усе б віддав, щоб Україна виграла Євро

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка взяв участь у дебютному випуску проекту #GOnline на офіційній сторінці УАФ в Instagram.

Євген у прямому ефірі відповів на запитання вболівальників, розповів про свій карантин, чемпіонат Європи тощо, повідомляє пресслужба УАФ.

"На карантині мені не нудно. Чим можна зайнятися вдома? Перше - грати з дітьми. Треба вигадувати, чим їх зайняти, інакше вони будуть сидіти в тебе на голові. Друге - займатися спортом. Третє - прибирати у квартирі. Четверте - готувати їжу. Раніше це рідко робив, але в мене виходить. І п'яте - беру ноутбук і дивлюся фільми та серіали. Або граю в Playstation. Хоча все це мені теж потім набридає, хочеться поїхати кудись, але необхідно дотримуватися карантину... Віддав би все, щоб Україна виграла Євро. Хотів би відчути переможні емоції. Коли грали відбір, спочатку в себе вірили тільки ми, потім у нас почали вірити всі. Коли всі вірять - нас важко зламати. Мауро Тассотті й Андреа Малдера, помічники Андрія Шевченка, хоч і не знають мови, але як свої. Вони розмовляють англійською. У нас у збірній дуже тепла атмосфера, словами не передати", - розповів Коноплянка.