Бокс: Арум не виключає, що цього року може відбутися бій Джошуа - Ф'юрі

Промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн повідомив, що хоче, аби можливо єдиний поєдинок 2020 року британець провів зі своїм співвітчизником, володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Не проти такого сценарію й сопромоутер Ф'юрі, президент компанії Top Rank Боб Арум, повідомляє Boxingscene.

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"Думаю, що все можливо, однак право на бій із Джошуа є й Кубрата Пулєва. Він підписав контракт. Деонтей Вайлдер, у свою чергу, підписав контракт на поєдинок з Ф'юрі. Промоутери Едді Гірн та Френк Воррен не порушуватимуть умов контрактів. Словом, давайте не будемо забігати уперед. Ми маємо поважати права одне одного. Чи може трапитися таке, що Пулєв та Вайлдер відійдуть у бік і дозволять Ф'юрі із Джошуа провести бій? Це можливо, але все буде залежати лише від них", - заявив Арум.