НБА не прийматиме рішень про майбутнє сезону як мінімум до травня

Адвокат і комісар Національної баскетбольної асоціації (НБА) Адам Сільвер прокоментував майбутнє нинішнього сезону.

За його словами, поки зарано робити будья-які прогнозиз цього приводу, повідомляє ESPN.

"Треба прийняти той факт, що принаймні у квітні не вийде що-небудь виріішити відносно сезону. Ще занадто рано казати про те, що відбуватиметься через пару тижнів. Це, однак, не означає, що ми зможемо робити прогнози до початку травня", - заявив комісар НБА.

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НБА призупинила сезон через пандемію коронавірусу з 12 березня. Асоціація розглядає варіант завершення сезону, за якого матчі плей-офф пройдуть на одній локації. Серії при цьому проводитимуться у форматі до двох перемог.