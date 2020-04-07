Штати звинуватили Росію і Катар у підкупі чиновників ФІФА

Міністерство юстиції США виступило зі звинуваченням на адресу низки чиновників Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в отриманні хабарів від Росії і Катару за проведення чемпіонатів світу з футболу у 2018 і 2022 роках на користь цих країн.

Про це повідомляє The New York Times.

«Після багаторічних розслідувань та обвинувальних актів Міністерство юстиції США у понеділок вперше заявило, що представники, які працюють в Росії та Катарі, підкупили чиновників ФІФА, щоб забезпечити право на проведення чемпіонатів світу з футболу (у 2018 і 2022 роках – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американські прокурори в понеділок «чітко розкрили деталі щодо грошей, виплачених п'ятьом членам головної ради ФІФА до голосування 2010 року, щоб вибрати Росію та Катар як країни-господарі».

Згідно з обвинувальним висновком, колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер отримав від Росії п’ять мільйонів доларів через мережу підставних компаній за голос на користь Росії.

Частина коштів надходила від компаній, що базуються в США, які представляли інтереси Росії під час підготовки до чемпіонату світу у 2018 році.

Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемали Рафаель Сальгеро звинувачується в отриманні мільйона доларів за голосування за надання Росії права проведення чемпіонату.

Троє південноамериканських чиновників, згідно з обвинуваченням, отримали виплати за голосування за Катар. Серед них - аргентинець Хуліо Грондоні (помер у 2014 році), парагваєць Ніколас Леос (помер у 2019 році) і бразилець Рікардо Тейшейрі.

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Чиновники федерації футболу Росії та ФІФА не відповіли на запит видання прокоментувати дану інформацію.

Як зазначає видання, ці офіційні звинувачення є першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.