Штати звинуватили Росію і Катар у підкупі чиновників ФІФА
Про це повідомляє The New York Times.
«Після багаторічних розслідувань та обвинувальних актів Міністерство юстиції США у понеділок вперше заявило, що представники, які працюють в Росії та Катарі, підкупили чиновників ФІФА, щоб забезпечити право на проведення чемпіонатів світу з футболу (у 2018 і 2022 роках – ред.)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, американські прокурори в понеділок «чітко розкрили деталі щодо грошей, виплачених п'ятьом членам головної ради ФІФА до голосування 2010 року, щоб вибрати Росію та Катар як країни-господарі».
Згідно з обвинувальним висновком, колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер отримав від Росії п’ять мільйонів доларів через мережу підставних компаній за голос на користь Росії.
Частина коштів надходила від компаній, що базуються в США, які представляли інтереси Росії під час підготовки до чемпіонату світу у 2018 році.
Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемали Рафаель Сальгеро звинувачується в отриманні мільйона доларів за голосування за надання Росії права проведення чемпіонату.
Троє південноамериканських чиновників, згідно з обвинуваченням, отримали виплати за голосування за Катар. Серед них - аргентинець Хуліо Грондоні (помер у 2014 році), парагваєць Ніколас Леос (помер у 2019 році) і бразилець Рікардо Тейшейрі.
Чиновники федерації футболу Росії та ФІФА не відповіли на запит видання прокоментувати дану інформацію.
Як зазначає видання, ці офіційні звинувачення є першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.