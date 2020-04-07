Донецький футбольний клуб "Шахтар" передав лікарням Харківщини 20 тисяч експрес-тестів для виявлення COVID-19.

Експрес-тести передадуть тільки державним лікарням і безкоштовно. Про це повідомляє клубна пресслужба.

"6 квітня Фонд Ріната Ахметова і ФК "Шахтар" передали Харківській області 20 тисяч експрес-тестів для виявлення COVID-19. Цей регіон став першим, куди надійшла частина партії з 300 тисяч тестів, закуплених Фондом для всієї України. Високочутливі тести для первинної діагностики коронавірусу дозволяють перевірити пацієнта з підозрою на COVID-19 всього за 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер подякував за допомогу і зазначив, що участь великого бізнесу в допомозі країні - приклад для всіх.

Сертифікат на тести представники харківської влади отримали з рук захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, який також виступив в ролі добровольця і прямо під час передачі пройшов експрес-тест на коронавірус. Результат виявився негативним.

"Шахтар" передав Харківщині 20 тисяч експрес-тестів для виявлення COVID-19 / Фото: ФК "Шахтар"

Як повідомлялося, "Шахтар" впевнено очолює УПЛ, випереджаючи луганську "Зорю" на 13 очок, а півзахисник Тайсон визнаний уболівальниками кращим гравцем донецької команди в березні.

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Наразі чемпіонат України припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.