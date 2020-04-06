Помер колишній тренер "Атлетико", "Реала" і "Барселони" Антич

Відомий сербський футбольний тренер Радомир Антич помер на 72-му році життя.

Про смерть фахівця повідомила у Twitter прес-служба мадридського "Атлетико", з яким Антич домігся найбільших успіхів у своїй тренерській кар'єрі. Зокрема разом з "Атлетико" він ставав чемпіоном Іспанії, а також вигравав Кубок країни в сезоні-1995/96.

Причини смерті Антича не повідомляються.

"Сім'я "Атлетико" оплакує смерть Радомира Антича, одного з наших легендарних тренерів. Ти назавжди залишишся в наших серцях і будеш в них жити. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні мадридського клубу.

Крім "Атлетико" Антич також працював з мадридським "Реалом", "Барселоною", "Сарагосою", "Ов'єдо", "Сельтою" і китайським клубом "Шаньдун Лунен".

У період з 2008 по 2010 рік Антич очолював збірну Сербії.