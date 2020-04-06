Всі клуби Серії А погодились на скорочення зарплат футболістів

Якщо сезон не дограють, то зарплатна відомість клубів скоротиться на третину.

Всі клуби італійської Серії А підтримали скорочення зарплат футболістів через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт італійської Серії А.

Клуби ліги досягли домовленості про зниження заробітних плат гравців в умовах пандемії коронавірусу, проголосувавши за це одноголосно. Якщо сезон не дограють, то зарплатна відомість клубів скоротиться на третину, а якщо вдасться провести решту матчів сезону-2019/20, то скорочення буде на 1/6 діючих окладів.

Відзначається, що в голосуванні брали участь 19 клубів, а туринський «Ювентус» оголосив про скорочення зарплат своїх гравців раніше. Футболісти «Ювентуса» не отримають зарплату за березень, квітень, травень і червень. Економія коштів для бюджету туринців складе 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, чемпіонат Італії призупинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Таблицю Серії А очолює «Ювентус», випереджаюче «Лаціо» на одне очко.