Центровий «Одеси» Браун – кращий блокуючий української Суперліги

Американець робив 2,0 блок-шота в середньому за матч.

Центровий «Одеси» Рамел Браун став кращим блокуючим сезону-2019/20 в українській Суперлізі, повідомляє сайт ФБУ.

Американець робив 2,0 блок-шота в середньому за матч, що є найкращим показником чемпіонату. Друге місце посів Максим Корнієнко з «Дніпра» (1,46 блок-шота в середньому за гру). Третя позиція у гравця «Миколаєва» Кевіна Брістоль (1,43).

Всього в минулому сезоні Браун зіграв 24 матчі за «Одесу». В середньому за гру 27-річний центровий набирав 6,8 очка і робив 7 підбирань.

Нагадаємо, що MVP минулого сезону в українській Суперлізі став захисник «Дніпра» Джаред Террелл. Кращий центровий - Майкл Майєрс («Прометей»), кращий форвард - Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), кращий захисник - Денис Лукашов («Прометей»), кращий молодий гравець - Андрій Войналович («Хімік»).