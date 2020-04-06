Від коронавірусу померла мати Гвардіоли

Долорес Сала Карріо було 82 роки.

Мати головного тренера «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли - Долорес Сала Карріо померла в понеділок, 6 квітня, від коронавірусу в каталонському місті Манреса. Їй було 82 роки, повідомляє сайт «Ман Сіті».

«Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють свої найщиріші співчуття у цей сумний час для Пепа, його родини і всіх його друзів», - йдеться в повідомленні «Ман Сіті».

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У березні Гвардіола пожертвував мільйон євро в фонд боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Грошові кошти пішли на придбання необхідного медичного обладнання і медикаменти.

Нагадаємо, в зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили на невизначений термін чемпіонат Англії та інші європейські чемпіонати.