Норвезька біатлоністка Сулемдаль закінчила кар'єру

Шестиразова чемпіонка світу з біатлону в естафетних гонках Сюнневе Сулемдаль завершила спортивну кар'єру.

Про це у понеділок, 6 квітня, повідомляє TV2.

«Я дуже задоволена тим, чого досягла. Рада, що прийняла рішення піти. З осені буду студенткою денного відділення. З нетерпінням очікую навчання: це завжди було мрією. Найяскравіший момент моєї біатлонної кар'єри - "золото" чемпіонату світу-2016 в Осло. Це був ідеальний день. У тому сезоні ми жодного разу не піднімалися на п'єдестал самим чемпіонатом", - розповіла 30-річна Сулемдаль.

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Норвежка також ставала переможницею та призером Кубка світу в особистих і естафетних гонках.