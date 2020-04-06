Шаблістка Аліна Комащук: Перенесення Олімпіади на руку збірній України

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 в Ріо з фехтування на шаблях Аліна Комащук розповіла, як підтримує свою фізичну форму під час карантину.

Фехтувальниця вважає, що перенесення Олімпіади у Токіо на 2021 рік зіграє на руку нашої збірної, повідомляє пресслужба відділення НОК України в Одеській області.

"Перенесення Олімпіади сприйняла нормально. До цього все йшло, - зазначила спортсменкка. - Коли почалося поширення коронавируса у світі, була впевнена, що Олімпіаду перенесуть. Що стосується особисто мене і збірної України, то, думаю, це рішення нам на руку. Буде час якнайкраще підготуватися до фінішу олімпійського відбору. Щоправда, нині важко сказати буде лише один турнір, який скасовали, або пройдуть ще й інші змагання у залік олімпійського рейтингу.

Я тренуюся вдома. Купила невеликі тренажери, зокрема степер, усілякі пристосування. Також планую взяти велотренажер на прокат, купити фітбол. У планах також стрибки на скакалці, робота з фітнес-еспандером тощо. Нині нема до чого готуватися, тому додаю більше аеробної роботи. Головне - не втрачати форму, намагатися її тримати. Невеликий тренажерний зал удома стане в цьому чудовою допомогою".