Іспанська федерація тенісу хоче створити національний літній тур

Через пандемію коронавірусу офіційний тенісний сезон ATP, WTA і ITF було припинено на початку березня, а його відновлення планується 13 липня.

Тенісна федерація Іспанії нинішнього літа хоче провести від восьми до десяти турнірів серед місцевих гравців, в тому числі представників ТОП-100, повідомляє BTU.

Якщо пауза триватиме, ці турніри можуть послужити підготовкою іспанців до US Open і проходитимуть в різних тенісних клубах країни.

Додатковим фактором, який може допомогти провести таку серію змагань, є один мільйон євро, який федерація отримала за перемогу іспанців в фіналі Кубка Девіса минулого року.