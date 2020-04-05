Сербський футболіст отримав три місяці арешту за порушення правил карантину
Укрінформ
Сербський нападник аравійського клубу "Аль-Іттіхад" Олександр Прійович засуджений до трьох місяців домашнього арешту.
Про це повідомляє Kurir.
Причиною такого покарання послужило порушення 29-річним футболістом комендантської години, введеної в столиці Сербії Белграді через пандемію коронавірусу.
Відзначимо, 4 квітня форвард був помічений в компанії друзів під час відпочинку в ресторані одного з белградських готелів після 5 години вечора.
Нагадаємо, що комендантська година в Сербії діє з 17.00 до 5.00 в робочі дні та з 13.00 суботи до 5 ранку понеділка.