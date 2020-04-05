Сербський футболіст отримав три місяці арешту за порушення правил карантину

Сербський нападник аравійського клубу "Аль-Іттіхад" Олександр Прійович засуджений до трьох місяців домашнього арешту.

Про це повідомляє Kurir.

Причиною такого покарання послужило порушення 29-річним футболістом комендантської години, введеної в столиці Сербії Белграді через пандемію коронавірусу.

Відзначимо, 4 квітня форвард був помічений в компанії друзів під час відпочинку в ресторані одного з белградських готелів після 5 години вечора.

Нагадаємо, що комендантська година в Сербії діє з 17.00 до 5.00 в робочі дні та з 13.00 суботи до 5 ранку понеділка.