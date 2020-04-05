«Динамо» продовжило карантин до 24 квітня

Кияни залишаються без командних тренувань ще два тижні.

Київське «Динамо» на офіційному сайті повідомило про продовження карантину, викликаного пандемією коронавірусу COVID-19, до 24 квітня. Саме до цього дня діє термін надзвичайної ситуації в країні.

Футболісти всіх команд «Динамо» й надалі підтримуватимуть фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь затвердженій програмі.

На вимушену перерву «Динамо» пішло в статусі третьої команди чемпіонату України. Кияни поступаються другим рядком «Зорі» за результатами особистих зустрічей.

Нагадаємо, з завтрашнього дня в Києві, як і в інших містах України, вступає в силу заборона на відвідування лісопаркових зон, скверів та інших громадських місць.