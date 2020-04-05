«Динамо» продовжило карантин до 24 квітня

«Динамо» продовжило карантин до 24 квітня

Укрінформ
Кияни залишаються без командних тренувань ще два тижні.

Київське «Динамо» на офіційному сайті повідомило про продовження карантину, викликаного пандемією коронавірусу COVID-19, до 24 квітня. Саме до цього дня діє термін надзвичайної ситуації в країні.

Футболісти всіх команд «Динамо» й надалі підтримуватимуть фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь затвердженій програмі.

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На вимушену перерву «Динамо» пішло в статусі третьої команди чемпіонату України. Кияни поступаються другим рядком «Зорі» за результатами особистих зустрічей.

Нагадаємо, з завтрашнього дня в Києві, як і в інших містах України, вступає в силу заборона на відвідування лісопаркових зон, скверів та інших громадських місць.

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