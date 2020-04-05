Китай долає коронавірус: в Шанхаї запрацював автодром Формули-1

В червні тут вже проводитимуть великі гонки.

На тлі успішної боротьби Китаю з пандемією коронавірусу в Шанхаї відкрили автодром, на якому регулярно проводять Гран-прі Формули-1, повідомляє The Race.

Наразі автодром доступний лише для місцевих незначних змагань, а перші гонки в Шанхаї знову проводитимуть з червня.

В цьому сезоні в Шанхаї не відбувся Гран-прі Формули-1. Його скасували першим з усіх гонок нинішнього сезону. Згодом скасували етапи в Бахрейні, В'єтнамі, Монако, Нідерландах та Іспанії.

Нагадаємо, керівництво Формули-1 все ще сподівається відновити гонки влітку і провести в цьому сезоні хоча б 15-18 Гран-прі.