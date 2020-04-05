Якщо почали другу частину чемпіонату, то його треба дограти – Михайличенко

Головний тренер «Динамо» вважає, що другу частину чемпіонату не слід було розпочинати.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко вважає, що чемпіонат України необхідно дограти, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Якщо ми почали другу частину чемпіонату, то його вже треба дограти. На мій погляд, всі пункти регламенту (особисті зустрічі, різниця м'ячів і т.д.) повинні вступати в силу після того, як зіграні всі матчі. З огляду на всі обставини, логічно було взагалі зупинитися після двох кіл, коли всі команди були в рівних умовах, коли були зіграні всі матчі один з одним. І потім приймати рішення, що робити далі», - сказав Михайличенко.

Якщо чемпіонат України не дограють і враховуватимуть нинішні результати команд, то «Динамо» може зайняти третє місце турнірної таблиці. Однак, між киянами і «Зорею», яка на другому місці, зіграні ще не всі матчі, через що «Динамо» може оскаржити цей результат.

Нагадаємо, керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення.