Важкоатлетів Таїланду і Малайзії не допустять до Олімпіади через допінг

Група зі санкцій незалежних федерацій (IMFSP) при Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF) дискваліфікувала Асоціацію важкої атлетики Таїланду (TAWA) і Федерацію важкої атлетики Малайзії (MWF) через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба IWF.

Спортсмени з Таїланду і Малайзії не виступлять на Олімпіаді у 2021 році в Токіо (Японія). Крім цього, членство TAWA в IWF призупинено на 3 роки (до 1 квітня 2023 року), офіційні особи асоціації тимчасово відсторонені на два роки, протягом яких вони не зможуть бути обраними на будь-які посади в IWF. На 11 місяців накладена заборона на участь спортсменів з Таїланду в міжнародних змаганнях під егідою IWF, відлік цього терміну почнеться з моменту відновлення перших заходів міжнародної федерації, відкладених через пандемію коронавірусу.

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Членство MWF в IWF призупинено на рік (до 1 квітня 2021 року). При цьому важкоатлетам з Малайзії заборонено брати участь в змаганнях під егідою IWF протягом п'яти місяців з моменту відновлення турнірів.

TAWA і MWF були проінформовані про винесені покарання. Організації мають право подати апеляції на рішення IMFSP до Спортивного арбітражного суду (CAS) протягом 21 дня.