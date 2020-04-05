Усі клуби Бундесліги згідні дограти сезон – керівник «Баварії»

Усі клуби Бундесліги згідні дограти сезон – керівник «Баварії»

Укрінформ
Чемпіонат Німеччини можуть відновити після 30 червня. 

Голова правління «Баварії» Карл-Хайнц Румменнігге заявив, що усі клуби готові до відновлення сезону в чемпіонаті Німеччини, повідомляє AS.

«Німецька футбольна ліга контролює ситуацію. Президент ліги проводить зразкову роботу. Все відбувається гармонійно і солідарно. У цей непростий час важливо, щоб сильні підтримували слабких. Ми намагаємося допомагати маленьким клубам. У Німеччині всі клуби згідні дограти сезон, навіть якщо це станеться після 30 червня», - заявив Румменігге.  

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Нагадаємо, УЄФА рекомендував національним асоціаціям все-таки завершити чемпіонати. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.

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