"Баварія" відновить тренування з понеділка

Укрінформ
Тренерський штаб німецької "Баварії" з 6 квітня дозволить своїм футболістам проводити тренування на клубній базі.

Про це повідомляє Kicker.

За даними джерела, гравці мюнхенців не працюватимуть всі разом, а поділяться на п'ять груп по чотири футболісти. Крім того, групи не повинні контактувати один з одним.

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Відомо, що німецькі команди поступово повертаються до тренувального процесу. Раніше про перше заняття під час карантину розповів головний тренер "Лейпцига" Юліан Нагельсманн.

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