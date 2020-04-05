"Баварія" відновить тренування з понеділка
Укрінформ
Тренерський штаб німецької "Баварії" з 6 квітня дозволить своїм футболістам проводити тренування на клубній базі.
Про це повідомляє Kicker.
За даними джерела, гравці мюнхенців не працюватимуть всі разом, а поділяться на п'ять груп по чотири футболісти. Крім того, групи не повинні контактувати один з одним.
Відомо, що німецькі команди поступово повертаються до тренувального процесу. Раніше про перше заняття під час карантину розповів головний тренер "Лейпцига" Юліан Нагельсманн.