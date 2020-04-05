В УЄФА припускають, що єврокубковий сезон не дограють взагалі

Александер Чеферін каже, що є кілька варіантів завершення сезону, але все залежитиме від урядів країн Європи.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що сезони в Лізі чемпіонів і Лізі Європи можуть взагалі не дограти, повідомляє видання AS.

«До 3 серпня обидва турніри мають завершити. Ми перебуваємо в безпрецедентній ситуації і повинні бути гнучкими. Можна було б проводити матчі в ті ж дні, що і національні чемпіонати, можливо в той же самий час.

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У нас є кілька різних планів з відновлення сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи в травні, червні та липні. Навіть існує ймовірність, що турніри не зіграють взагалі. Все залежить від урядів різних країн, чи дозволять вони проводити змагання .

Якщо місцеві уряди скажуть, що футбольні матчі проводити не можна, то ми нічого не зможемо з цим зробити. До вересня або жовтня відновлювати сезон буде вже пізно. Ми можемо зіграти одну гру замість двох, щоб визначити переможця. Або матчі проходитимуть на нейтральному полі за закритими дверима, але все це транслюватиме телебачення», - заявив Чеферін.

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Нагадаємо, що УЄФА розіслав асоціаціям лист, закликавши не поспішати з достроковим завершенням нинішнього сезону. В цьому випадку клуби з країн, де сезон завершать заздалегідь, можуть залишитися без єврокубків в наступному сезоні.

У нинішньому сезоні ЛЧ в 1/4 фіналу встигли вийти «Лейпциг», «Атлетіко», «Аталанта» і «ПСЖ». Потім єврокубкові турніри призупинили через пандемію коронавірусу.