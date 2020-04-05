Трамп обговорив з керівниками спортивних ліг Північної Америки ситуацію з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп провів зустріч у форматі телеконференції з керівниками 12 провідних спортивних ліг Північної Америки, сторони обговорили питання функціонування індустрії в умовах пандемії коронавірусу.

В обговоренні брали участь, зокрема, керівники НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar, повідомляє Associated Press.

"Я хочу, щоб уболівальники повернулися на стадіони, - сказав Трамп на брифінгу після конференції. - І це станеться, коли ми будемо готові. Настільки швидко, наскільки це можливо. І вболівальники хочуть того ж, вони хочуть дивитися баскетбол, бейсбол, футбол, хокей".

Як зазначає джерело Associated Press, Трамп в бесіді з комісарами ліг висловив надію на те, що НФЛ почне сезон вчасно - 10 вересня. Повідомляється, що в ході конференції ряд функціонерів, в тому числі глава НБА Адам Сільвер, заявили, що розглядають численні сценарії можливого відновлення сезону. Підкреслювалося, що всі ці плани будуть узгоджуватися з національними органами охорони здоров'я.

У США призупинені спортивні змагання. Число тих, що заразилися коронавірусом в країні перевищує 300 тис., Понад 8 тис. людей померли.

На фото: Президент США Дональд Трамп (apnews).