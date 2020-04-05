ФІФА підвищила віковий бар'єр для учасників на Олімпійських іграх
Про це повідомляє AP.
"FIFA збільшила віковий поріг для чоловічого футбольного турніру на перенесеній через пандемію коронавірусу Олімпіаді у Токіо", - йдеться у повідомленні.
Це означає, що гравці у віці 23 років, які мали право за віком брати участь у змаганнях, що мали відбутися 2020 року, все ще зможуть зіграти в Японії у віці вже 24-х років 2021-го року.
Рішення було прийняте колегією футбольних чиновників FIFA у всьому світі, створеною для розв'язання питання щодо призупинення змагань на час кризи у галузі охорони здоров’я.
Чоловічий футбольний турнір на Олімпіаді розпочнеться перед церемонією відкриття 23 липня 2021 року у Токіо.
Як повідомлялося, олімпіада мала пройти цього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет та влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу.