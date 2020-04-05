ФІФА підвищила віковий бар'єр для учасників на Олімпійських іграх

ФІФА підвищила віковий бар'єр для учасників на Олімпійських іграх

Укрінформ
Міжнародна футбольна спілка ФІФА пом’якшила вікові обмеження для учасників чоловічого футбольного турніру на перенесених Олімпійських іграх, що відбудуться 2021 року у столиці Японії.

Про це повідомляє AP.

"FIFA збільшила віковий поріг для чоловічого футбольного турніру на перенесеній через пандемію коронавірусу Олімпіаді у Токіо", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що гравці у віці 23 років, які мали право за віком брати участь у змаганнях, що мали відбутися 2020 року, все ще зможуть зіграти в Японії у віці вже 24-х років 2021-го року.

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Рішення було прийняте колегією футбольних чиновників FIFA у всьому світі, створеною для розв'язання питання щодо призупинення змагань на час кризи у галузі охорони здоров’я.

Чоловічий футбольний турнір на Олімпіаді розпочнеться перед церемонією відкриття 23 липня 2021 року у Токіо.

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Як повідомлялося, олімпіада мала пройти цього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет та влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу.

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