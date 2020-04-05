ФІФА підвищила віковий бар'єр для учасників на Олімпійських іграх

Міжнародна футбольна спілка ФІФА пом’якшила вікові обмеження для учасників чоловічого футбольного турніру на перенесених Олімпійських іграх, що відбудуться 2021 року у столиці Японії.

Про це повідомляє AP.

"FIFA збільшила віковий поріг для чоловічого футбольного турніру на перенесеній через пандемію коронавірусу Олімпіаді у Токіо", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що гравці у віці 23 років, які мали право за віком брати участь у змаганнях, що мали відбутися 2020 року, все ще зможуть зіграти в Японії у віці вже 24-х років 2021-го року.

Читайте також: ФІФА рекомендує перенести всі червневі матчі збірних

Рішення було прийняте колегією футбольних чиновників FIFA у всьому світі, створеною для розв'язання питання щодо призупинення змагань на час кризи у галузі охорони здоров’я.

Чоловічий футбольний турнір на Олімпіаді розпочнеться перед церемонією відкриття 23 липня 2021 року у Токіо.

Як повідомлялося, олімпіада мала пройти цього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет та влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу.