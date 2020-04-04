"Ліверпуль" відправив частину працівників футбольного клубу у відпустку
Керівництво "Ліверпуля" прийняло рішення відправити у відпустку частина працівників клубу англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ) через припинення сезону, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє прес-служба "червоних" на офіційному сайті.
У заяві "Ліверпуля" зазначається, що футбольний клуб продовжить виплачувати зарплату співробітникам в повному обсязі, щоб ніхто з них не виявився в складному фінансовому становищі.
За інформацією The Telegraph, мерсісайдці будуть покривати лише 20 відсотків виплат. Решта 80 відсотків візьме на себе британський уряд.
Нагадаємо, раніше керівництво англійської Прем'єр-ліги заявило, що матчі нинішнього сезони не будуть відновлені на початку травня. Рішення про рестарт кампанії буде прийнято, тільки коли вирішиться ситуація з коронавірусом. При цьому АПЛ буде погоджувати рішення з владою і медиками.