"Ліверпуль" відправив частину працівників футбольного клубу у відпустку

Торішній переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Ліверпуль" продовжить виплачувати зарплату своїм співробітникам в повному обсязі.

Керівництво "Ліверпуля" прийняло рішення відправити у відпустку частина працівників клубу англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ) через припинення сезону, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє прес-служба "червоних" на офіційному сайті.

У заяві "Ліверпуля" зазначається, що футбольний клуб продовжить виплачувати зарплату співробітникам в повному обсязі, щоб ніхто з них не виявився в складному фінансовому становищі.

За інформацією The Telegraph, мерсісайдці будуть покривати лише 20 відсотків виплат. Решта 80 відсотків візьме на себе британський уряд.

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Нагадаємо, раніше керівництво англійської Прем'єр-ліги заявило, що матчі нинішнього сезони не будуть відновлені на початку травня. Рішення про рестарт кампанії буде прийнято, тільки коли вирішиться ситуація з коронавірусом. При цьому АПЛ буде погоджувати рішення з владою і медиками.