Чемпіонат світу з маунтенбайку перенесений; чемпіонат Європи - скасований

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) опублікував рішення щодо перенесення стартів у маунтенбайку.

На невизначений термін відкладений етап Кубка світу в крос-кантрі в Нове Место (Чехія - 25-26 травня); перенесений і чемпіонат світу в Альбштадті (Німеччина - 25-28 червня), повідомляє офіційний сайт UCI.

Чемпіонат Європи в Граці (Австрія), запланований на 14-17 травня, скасований.

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Найближчий етап Кубка світу в крос-кантрі, який поки ще збираються проводити, - 19-21 червня у Вальнорді (Андорра).