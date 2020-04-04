Капітан футбольного клубу "Ліверпуль" створив фонд допомоги лікарям

Капітан англійської футбольної команди "Ліверпуль" Джордан Гендерсон створив фонд допомоги Національній службі охорони здоров'я Англії.

Усі зібрані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, повідомляє британське видання The Times.

"Ідею про створення фонду Гендерсон протягом декількох днів обговорював з капітанами інших клубів англійської Прем'єр-ліги і заручився їхньою підтримкою", - зазначається у повідомленні.

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Повідомляється також, що сума пожертвувань кризового фонду складе кілька мільйонів фунтів стерлінгів.