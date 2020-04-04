Капітан футбольного клубу

Капітан футбольного клубу "Ліверпуль" створив фонд допомоги лікарям

Укрінформ
Капітан англійської футбольної команди "Ліверпуль" Джордан Гендерсон створив фонд допомоги Національній службі охорони здоров'я Англії.

Усі зібрані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, повідомляє британське видання The Times

"Ідею про створення фонду Гендерсон протягом декількох днів обговорював з капітанами інших клубів англійської Прем'єр-ліги і заручився їхньою підтримкою", - зазначається у повідомленні.

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Повідомляється також, що сума пожертвувань кризового фонду складе кілька мільйонів фунтів стерлінгів. 

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