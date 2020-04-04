У Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів
Загалом пакет складатиме 20 млн фунтів, повідомляє BTU.
"Цю суму спрямують тим особам, які "відчули найбільший ефект від пандемії коронавірусу", в тому числі ті, у кого "значно впав дохід в той час, як вони продовжують платити податки і піклуватися про сім'ї", - зазначається у повідомленні.
Пакет підтримки має на увазі також надання фінансових грантів професональним тенісистам з низьким рейтингом та тренерам. Так, на матеріальну підтримку тренерів виділять близько 4 млн, а гранти передбачають фінансову допомогу британським тенісистам в ATP/WTА-турах, які посідають 101-750-е місця в одиночному рейтингу та 101-250-е - у парному.
Асоціація виплатить вихідну допомогу у збільшеному розмірі тим співробітникам, які потраплять під скорочення, при цьому зарплата виконавчого директора Скотта Ллойда та виконавчої групи LTA скоротиться на 20 відсотків.