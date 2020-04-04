ФІФА рекомендує перенести всі червневі матчі збірних
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) рекомендує перенести всі міжнародні матчі національних збірних, які заплановали на червень, через пандемію коронавірусу.
Федерація також має намір допустити футболістів, які народилися 1997 року й раніше, на Олімпійські ігри, що перенесені через пандемію на наступний рік, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Раніше на 2021 рік також перенесли футбольний чемпіонат Європи та Копа Америка, які мали відбутися влітку нинішнього року.