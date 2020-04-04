Яремчук йде сьомим у ТОП-10 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

Яремчук йде сьомим у ТОП-10 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

Укрінформ
Німецький портал Transfermarkt.de оновив вартість футболістів, які грають у чемпіонаті Бельгії.

З українців, виступаючих у цій країні, найвище за всіх форвард Роман Яремчук, який, за оцінкою порталу, посідає сьому позицію (12 млн євро).

Лідирує в рейтингу канадський нападник "Гента" Джонатан Девід, якого оцінюють в 25 млн євро.

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Друге-третє місця посідають представники клубу "Брюгге" - сенегальський хавбек Крепен Дьятта (21 млн) та нігерійський форвард Денніс Еммануель Бонавентур (17 млн).

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