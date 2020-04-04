Віртуальний гран-прі В’єтнаму: стали відомі головні кандидати на перемогу у Формулі-1

Попри те, що етапи Формули-1 були скасовані, для фанатів реальні перегони замінили на віртуальні.

Перший етап F1 відбувся у березні у Бахрейні, трансляцію якого подивилися понад мільйон глядачів. Завтра, 5 квітня, о 22.00 — гран-прі В’єтнаму. Але самі перегони пройдуть на трасі Мельбурна, оскільки Ханой не представлений у гоночному симуляторі F1 2019, йдеться у пресрелізі Parimatch.

"Знов очікується участь чинних пілотів Формули-1. На трасі Бахрейну свою майстерність демонстрували Ландо Норріс («Макларен») і Ніколас Латіфі («Вільямс»). Перемогу ж здобув тест-пілот «Рено» Чжоу Гуанью. У гран-прі В’єтнаму вони знов вийдуть на віртуальну трасу. За оцінками аналітиків Parimatch, усі троє входять до топ-5 кандидатів на перемогу", - зазначається у повідомленні.

Звертається увага на те, що Ландо Норріс поки що має найбільші шанси виграти перегони – 41%, хоча в Бахрейні він прийшов до фінішу п’ятим. Гонщик дуже активний в онлайні та навіть пообіцяв підстригтися у прямому ефірі, якщо за сеанс трансляції на своєму Twitch-каналі збере понад $10 000 на підтримку боротьби з коронавірусом.

«Дякую всім моїм глядачам за те, що до кінця ночі було зібрано понад $12 000 і за те, що підтримуєте боротьбу з Covid-19! — прокоментував Ландо у своєму Instagram. — Хоча тепер мені доведеться голити голову…»