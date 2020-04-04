WTA скасувала липневий турнір у Бухаресті

Турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) BRD Bucharest Open у столиці Румунії, запланований на липень, нинішнього року не відбудеться.

Про це поінформував віцепрезидент Федерації тенісу Румунії Джордже Косак, повідомляє BTU.

За словами Косака, контракт із власником ліцензії закінчився минулого року, проте переговори відновлюватися не будуть, враховуючи ситуацію з пандемією коронавірусу.

Турнір у Бухаресті мав пройти 13-19 липня, протягом першого тижня після передбачуваного відновлення сезону. Відзначимо, що на цей же час у календарі WTA запланований турнір у Лозанні (Швейцарія).