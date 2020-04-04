Футбольний чемпіонат Італії найближчим часом не відновлять

Серія А планувала відновити чемпіонат в кінці травня, але деякі клуби взагалі хочуть достроково завершити турнір.

Відновлення матчів в Серії А відкладено на невизначений термін, про що йдеться в заяві керівництва ліги.

До ідеї відновлення ігор в чемпіонаті і Кубку країни повернуться в залежності від стану справ в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Раніше стало відомо, що шість італійських клубів виступають за дострокове завершення чемпіонату, вісім клубів - проти.

Таблицю італійського чемпіонату очолює «Ювентус», який на одне очко випереджає найближчого переслідувача – «Лаціо».

Нагадаємо, УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення чемпіонатів. Свій чемпіонат вже достроково завершили в Бельгії.