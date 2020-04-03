«Баварія» продовжила контракт з головним тренером Фліком

Мюнхенський клуб вирішив не шукати іменитого фахівця і зробив ставку на колишнього помічника Ніко Ковача.

Головний тренер «Баварії» Ханс-Дітер Флік продовжив контракт з клубом до 2023 року, повідомляє сторінка «Баварії» в Twitter.

Флік очолив «Баварію» в листопаді 2019 року, змінивши Ніко Ковача, у якого працював помічником. Раніше повідомлялося, що 55-річний тренер не планував продовження контракту під час пандемії коронавірусу.

Після 25 турів Бундесліги «Баварія» йде на першому місці, на 4 очки випереджаючи дортмундську «Боруссію». В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці в першому матчі розгромили «Челсі» (3:0).

Під керуванням Фліка «Баварія» зіграла 22 матчі, здобула 18 перемог, один раз зіграла внічию і тричі поступилася.

Зараз чемпіонат Німеччини, як і більшість інших футбольних чемпіонатів, призупинений через вірус COVID-19.