«Баварія» продовжила контракт з головним тренером Фліком
Головний тренер «Баварії» Ханс-Дітер Флік продовжив контракт з клубом до 2023 року, повідомляє сторінка «Баварії» в Twitter.
Флік очолив «Баварію» в листопаді 2019 року, змінивши Ніко Ковача, у якого працював помічником. Раніше повідомлялося, що 55-річний тренер не планував продовження контракту під час пандемії коронавірусу.
Після 25 турів Бундесліги «Баварія» йде на першому місці, на 4 очки випереджаючи дортмундську «Боруссію». В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці в першому матчі розгромили «Челсі» (3:0).
Під керуванням Фліка «Баварія» зіграла 22 матчі, здобула 18 перемог, один раз зіграла внічию і тричі поступилася.
Зараз чемпіонат Німеччини, як і більшість інших футбольних чемпіонатів, призупинений через вірус COVID-19.