Президент ФІФА: Футбол обов'язково повернеться, але стане іншим

Президент ФІФА: Футбол обов'язково повернеться, але стане іншим

Укрінформ
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився з приводу епідемії коронавірусу та перспектив футболу.

Керівник світового футболу вважає, що ця гра стане ще більш соціальною, повідомляє Reuters

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"Поки все виглядає так, що число хворих зростає. Але ми не повинні панікувати. Футбол обов'язково повернеться, і коли це станеться, ми разом відсвяткуємо те, що кошмар вже позаду. Але футбол після коронавірусу буде зовсім іншим. Він стане більш соціальним, більш доброзичливим і більш об'єднуючим. Він стане ще глобальнішим. Ми всі станемо кращими, людянішими і більш уважними до справжніх цінностей", - заявив Інфантіно.

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