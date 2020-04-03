Президент ФІФА: Футбол обов'язково повернеться, але стане іншим

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився з приводу епідемії коронавірусу та перспектив футболу.

Керівник світового футболу вважає, що ця гра стане ще більш соціальною, повідомляє Reuters.

"Поки все виглядає так, що число хворих зростає. Але ми не повинні панікувати. Футбол обов'язково повернеться, і коли це станеться, ми разом відсвяткуємо те, що кошмар вже позаду. Але футбол після коронавірусу буде зовсім іншим. Він стане більш соціальним, більш доброзичливим і більш об'єднуючим. Він стане ще глобальнішим. Ми всі станемо кращими, людянішими і більш уважними до справжніх цінностей", - заявив Інфантіно.