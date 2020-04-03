Луїш Каштру: Цей футбольний сезон УПЛ треба дограти

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру поділився думкою про можливе дострокове завершення чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги через пандемію коронавірусу.

Португальський наставник української команди вважає, що не можна розпочинати новий сезон, поки не завершився нинішній, повідомляє сайт телеканалу "Футбол".

"Вважаю, що цей сезон треба дограти. Не можна розпочинати новий сезон, поки цей не закінчено. Я кажу не лише про єврокубки, а й внутрішні змагання - чемпіонат і Кубок України, де ми, на жаль, припинили виступи. Упевнений, те, що зробили команди до цього моменту, не можна перекреслювати і забувати. Коли завершиться сезон - у липні або серпні?.. Невідомо, але як тільки з'явиться нагода, ми повинні це зробити. Це моя думка, але є й інші точки зору. Я їх поважаю, але потрібно думати своєю головою. Звичайно ж, треба забезпечити максимальну безпеку. Ми всі переживаємо важкий момент, коли майбутнє залишається невизначеним. Хтось переніс великі страждання, померли друзі, близькі люди. Спробуємо вкотре зрозуміти, що ми можемо змінити цей світ на краще. Міцного здоров'я й бережіть себе", - сказав Каштру.

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Нагадаємо, що "Шахтар" є лідером чемпіонату України, випереджаючи луганську "Зорю" і київське "Динамо" на 13 очок. Донеччани також близькі до виходу до чвертьфіналу Ліги Європи. У першій грі 1/8 фіналу "Шахтар" здолав на виїзді німецький "Вольфсбург".