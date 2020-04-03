Футболісти "Баварії" відмовляться від п'ятої частини зарплати на користь клубу

Член ради директорів мюнхенської "Баварії" Олівер Кан заявив, що керівництво, тренери і футболісти клубу відмовляться від 20 відсотків зарплати на користь співробітників команди.

Про це повідомляє офіційний сайт 29-разових чемпіонів Німеччини.

Колишній голкіпер "Баварії" Кан зазначив, що таким чином гравці і фахівці демонструють свою небайдужість по відношенню до роботодавця і співробітникам клубу.

"Для нас як для керівників пріоритетом є підтримка наших співробітників. Багато сьогодні відчувають невпевненість, але ми не просто так завжди говоримо про" Баварії "як про сім'ю", - підкреслив Кан.

Відзначимо, що "Баварія" прийняла рішення оштрафувати захисника Жерома Боатенга після аварії, в яку футболіст потрапив в кінці березня.