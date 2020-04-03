Перехід до "Фіорентини" не входить у плани Малиновського - агент гравця

Агент українського футболіста клубу "Аталанта" (Бергамо) Руслана Малиновського Вадим Шаблій прокоментував інформацію ЗМІ про можливий перехід свого підопічного до іншої італійської команди - "Фіорентини".

Шаблій заявив, що такий трансфер не входить у плани Малиновського, повідомляє Zbirna.com.

"Перехід до "Фіорентину" не входить у плани Руслана Малиновського, - сказав менеджер. - "Фіалки" цікавилися нашим півзахисником ще влітку, але він вибрав "Аталанту" і нітрохи про це не шкодує".

Нагадаємо, що у поточному сезоні Малиновський провів за "Аталанту" 31 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів і зробив стільки ж гольових передач. За рейтингом InStat українець посідає дев'яте місце серед усіх атакувальних центральних хавбеків італійської Серії А.