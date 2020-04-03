Українець Сіренко увійшов до ТОП-50 боксерського рейтингу BoxRec

Непереможений український боксер надважкої вагової категорії Владислав Сіренко значно поліпшив свої позиції в престижному рейтингу BoxRec.

Після чергового оновлення списку киянин з 90-го місця світового рейтингу BoxRec піднявся на 49-те.

Відзначимо, що на провідних позиціях цього рейтингу представлений український суперважковаговик Олександр Усик, який йде четвертим, випереджаючи росіянина Олександра Повєткіна.

Лідирують же з великим відривом відповідно Тайсон Ф'юрі (Велика Британія), Деонтей Вайлдер (США) та Ентоні Джошуа (Велика Британія).