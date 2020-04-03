"Атлетико" на 70 відсотків скоротив зарплату футболістів і тренерів

Мадридський футбольний клуб "Атлетико" пішов на 70-відсоткове скорочення зарплати футболістів і тренерського штабу через пандемію коронавируса.

Це скорочення допоможе збільшити виплати 430 співробітникам, яких відправили у безстрокову відпустку з виплатою допомоги по безробіттю, повідомляє офіційний сайт ФК "Атлетико".

"Усі футболісти першої команди підписали угоду з клубом, яка визначає два різних сценарії у залежності від розвитку поточного сезону. На 70 відсотків будуть скорочені зарплати тренерів і гравців першої чоловічої та першої жіночої команд", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що іспанська Ла Ліга була призупинена на невизначений термін через пандемію коронавірусу.