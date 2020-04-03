"Барселона" зіграє у провінції, яка найбільше постраждала від пандемії

Іспанський футбольний гранд "Барселона" запланував благодійну акцію, метою якої є допомога постраждалим від епідемії коронавірусу.

Клуб зіграє благодійний матч проти команди каталонської Прімери Ігуалада, повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Мер Ігуалади Марк Кастельс оголосив, що місцева футбольна команда проведе благодійний поєдинок з "Барселоною" з метою збору коштів на боротьбу з коронавірусом. Зустріч відбудеться на муніципальному стадіоні Les Comes одразу, як тільки скасують надзвичайну ситуацію в країні.

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Ігуалада є столицею одного з каталонських муніципалітетів, які найбільше постраждали від коронавірусу. Населення міста - 49 500 осіб. Спалах Covid-19 там є вкрай агресивним і має один з найвищих показників смертності в Європі.