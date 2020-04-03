АПЛ: англійські команди не підтримали пропозицію дограти сезон в Китаї
Укрінформ
Клуби чемпіонату Англії не розглядатимуть варіант завершення сезону на території Китаю.
Про це повідомляє The Athletic.
Чемпіонат Англії призупинено до 30 квітня через пандемію коронавірусу. За інформацією джерела, президент одного з клубів прем'єр-ліги (АПЛ) запропонував завершити решту першості в Китаї. Однак ніхто з керівників інших команд його ідею не підтримав.
Раніше повідомлялося, що керівництво ліги розглядає кілька варіантів продовження сезону. Одним з них є відновлення чемпіонату за кордоном. Також клуби обговорювали ідею проведення ігор на закритих базах за прикладом тренувальних комплексів збірних на чемпіонаті світу.
Подальша доля сезону в Англії обговорюватиметься на черговій зустрічі, яка повинна пройти 3 квітня.