Роналду випередив Мессі в голосуванні Marca за звання кращого футболіста в історії

Іспанське видання Marca провело голосування за кращого футболіста в історії серед своїх читачів.

Як повідомляє джерело, опитування проходило в форматі плей-офф, де аудиторією вибирався хтось із пари легендарних гравців, після чого переможець проходив в наступний раунд.

У фіналі очікувано зійшлися аргентинець Ліонель Мессі (лідер іспанської "Барселони") і португалець Кріштіану Роналду ( "Ювентус", Італія).

Кращим в результаті визнали португальця: за нього віддали 54 відсотки голосів (249 тисяч). Представника Аргентини ж вибрали 46 відсотків користувачів (209 тисяч).

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Відзначимо, що в якості кандидатів також розглядалися Ференц Пушкаш, Еусебіо, Альфредо Ді Стефано, Франц Беккенбауер, Мішель Платіні, Пеле, Роналдіньо, Лев Яшин, Йохан Кройфф, Зінедін Зідан, Джордж Бест і Паоло Мальдіні.

На фото: Кріштіану Роналду.