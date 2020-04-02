Роналду випередив Мессі в голосуванні Marca за звання кращого футболіста в історії
Укрінформ
Іспанське видання Marca провело голосування за кращого футболіста в історії серед своїх читачів.
Як повідомляє джерело, опитування проходило в форматі плей-офф, де аудиторією вибирався хтось із пари легендарних гравців, після чого переможець проходив в наступний раунд.
У фіналі очікувано зійшлися аргентинець Ліонель Мессі (лідер іспанської "Барселони") і португалець Кріштіану Роналду ( "Ювентус", Італія).
Кращим в результаті визнали португальця: за нього віддали 54 відсотки голосів (249 тисяч). Представника Аргентини ж вибрали 46 відсотків користувачів (209 тисяч).
Відзначимо, що в якості кандидатів також розглядалися Ференц Пушкаш, Еусебіо, Альфредо Ді Стефано, Франц Беккенбауер, Мішель Платіні, Пеле, Роналдіньо, Лев Яшин, Йохан Кройфф, Зінедін Зідан, Джордж Бест і Паоло Мальдіні.
На фото: Кріштіану Роналду.