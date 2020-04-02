Карлсен презентував міжнародний шаховий турнір в онлайн-форматі

Чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен оголосив про проведення починаючи з 18 квітня по 3 травня двотижневого міжнародного турніру восьми найсильніших гравців з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Спочатку всі суперники зіграють між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний хід) - переможець отримує 3 очки, повідомляє Chess24.com.

За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруватиметься в тому ж порядку.

Склад учасників поки не оголошений.