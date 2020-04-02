В Англії хочуть збільшити кількість замін після рестарту сезону, щоб мінімізувати травми
Укрінформ
Наставники клубів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) і нижчих ліг виступають за збільшення кількості замін по ходу матчів після відновлення футбольного сезону, припиненого через коронавірус.
Тренери обгрунтовують ідею тим, що без належної тренувальної підготовки до рестарту і в умовах щільного календаря гравці можуть бути схильні до високого травматизму, повідомляє The Telegraph.
У матчах, що проводяться під егідою ФІФА чи національних федерацій, максимальна кількість замін в основний час обмежена трьома. У додатковий час допустима четверта заміна.