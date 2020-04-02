В Англії хочуть збільшити кількість замін після рестарту сезону, щоб мінімізувати травми

Наставники клубів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) і нижчих ліг виступають за збільшення кількості замін по ходу матчів після відновлення футбольного сезону, припиненого через коронавірус.

Тренери обгрунтовують ідею тим, що без належної тренувальної підготовки до рестарту і в умовах щільного календаря гравці можуть бути схильні до високого травматизму, повідомляє The Telegraph.

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У матчах, що проводяться під егідою ФІФА чи національних федерацій, максимальна кількість замін в основний час обмежена трьома. У додатковий час допустима четверта заміна.