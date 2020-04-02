Клопп може очолити збірну Німеччини з футболу

Наставник англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп може очолити збірну Німеччини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що німецький фахівець сприймає можливе призначення на пост головного тренера національної команди логічним розвитком своєї кар'єри.

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Відзначимо, що нинішній головний тренер національної команди Йоахім Льов обіймає свою посаду протягом 13 років. Однак останніми часом Німеччина перестала показувати звичний рівень гри. На чемпіонаті світу-2018 фаворити турніру посіли останнє місце у квартеті F групового етапу, де виступали разом з командами Швеції, Мексики та Республіки Корея.

Чинний контракт Юргена Клоппа з "Ліверпулем" розрахований до 2024 року.