«Карпати» пропонують не догравати чемпіонат і розширити УПЛ до 16 команд

Львівський клуб хоче, аби долю сезону вирішили позачергові збори.

Віце-президент «Карпат» Ростислав Ящишин запропонував свій варіант завершення сезону в УПЛ. За його словами, чемпіонат краще зупинити вже зараз, проте залишити всі 12 команд в елітному дивізіоні, просто розширивши лігу на 2-4 клуби, повідомляє телеканал «Футбол».

«План А - дограти чемпіонат. Цього хочуть всі. Але в нашій ситуації треба більше думати про план Б. Оскільки абсолютно невідомо, коли все закінчиться. Що я розумію під планом Б. Всі ми знаємо, що УЄФА не втручатиметься в національні федерації. Наскільки я розумію, УАФ і УПЛ можуть прийняти рішення, що робити з сезоном.

Вважаю, потрібно завершити цей чемпіонат як можна швидше, щойно отримаємо дозвіл від УЄФА. Ми не знаємо, що буде далі. Краще підготуватися до наступного сезону, залишивши все в такому стані, як зараз.

Також я пропоную залишити 12 команд в чемпіонаті і додати 2 або 4 команди з Першої ліги. Краще 4, тому що ми хочемо зробити 16 клубів в УПЛ, думаю, це оптимальний варіант в чемпіонаті. Таким чином можна уникнути проблеми команди, яка вилітає. Це один з варіантів, є ще кілька.

Щодо команд в єврокубках. Ясно, що «Динамо» незадоволене тим, що воно на 3-му місці. «Зоря», напевно, задоволена, що вона на другому місці. Але щоб уникнути конфронтації, пропоную зібрати раду з 13 членів. По одному представнику клубів плюс один представник від УАФ і УПЛ. 13 - непарна кількість. Ця рада мала би вирішити поточні питання, можливо, навіть глобального характеру, простою більшістю голосів. Ясно, що перед цим потрібно домовитися, що всі сторони погодяться з рішеннями, які приймуть», - розповів Ящишин.

Нагадаємо, в Україні сезон безстроково припинили. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.

«Карпати» посідали останнє місце в турнірній таблиці нижньої шістки перед тим, як чемпіонат пішов на паузу.